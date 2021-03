Receta e bukëve të vogla në tigan

Aroma e bukës së sapo dalë nga furra nxit lumturinë, thonë shkencëtarët irlandezë

Përbërësit:

1 patate e madhe, e zier dhe e shtypur në formën e puresë

2 lugë e gjysmë çaji maja

1 lugë çaji sheqer

350 gramë miell shumë-përdorimësh

1 lugë gjelle vaj vegjetal

Çerek luge gjelle kripë

Gjysëm filxhani qumësht

2 thelbinj hudhër

Përgatitja:

Në një enë të madhe bashkoni purenë e patates, majanë, sheqerin, miellin, vajin, kripën dhe qumështin.

Përziejini mirë me një lugë druri deri sa të formoni brumin.

Më pas punojeni me duar për rreth 5-7 minuta.

Brumin hidheni në një enë tjetër të yndyrosur dhe lëreni mënjanë deri sa të dyfishohet në masë.

Pasi brumi të ketë ardhur, ndajeni në katër copë dhe secilës jepini një formë rrethore dhe spërkateni me miell.

Mbulojini ato me një napë të pastër dhe lërini mënjanë për 20 minuta të tjera.

Vendoseni tiganin e thellë në sobë dhe hidhni vajin.

Kur ai të jetë duke u nxehur, hapini topat e brumit duke e shpuar në sipërfaqe me pirun ose me thikë.

Kjo do të pengojë fryrjen vetëm në pjesën e mesit dhe do të mundësojë skuqjen e duhur.

Skuqini bukët një e nga një duke i kthyer në të dyja anët deri sa të kenë ngjyrë të artë.

Më pas, sipërfaqen e tyre mund ta lyeni me pak vaj ulliri, hudhër e kripë. Ju bëftë mirë