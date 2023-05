Receta mahnitëse që largon kollin dhe mukozën brenda natës!

Nëse jeni ftohur ose jeni me grip dhe keni probleme me mukozë e cila vije nga mushkëritë, ose nga kolli, atëherë me siguri që nuk jeni duke bërë një gjumë të rehatshëm.

Ju e dini që gjumi i mirë është i rëndësishëm për të gjithë, dhe mungesa e gjumit mund të ndikojë në jetën tuaj sociale e emocionale…

Ne kemi këtu ilaçin më të mirë natyral që do t’ju ndihmojë të hiqni qafe kollitjen dhe teshtitjen shumë shpejtë dhe lehtë…

Ky ilaç punon shumë mirë edhe për fëmijët, sepse nuk është i dëmshëm. Siç mund ta dini, fëmijët janë veçanërisht të prekur nga çdo lloj virusi sepse sistemi i tyre imunitar është ende i dobët. Pra, nëse doni të hiqni qafe kollitjen dhe teshtitjen, duhet vetëm të provoni këtë ilaç natyral të mahnitshëm.

Ajo që ju nevojitet:

1 lugë gjelle xhenxhefil pluhur;

2 lugë gjelle mjaltë origjinale;

1 lugë gjelle vaj ulliri;

2 lugë gjelle miell;

Disa peceta;

Ngjitës rreth;

Fasha;

Së pari duhet të përzini mirë mjaltin dhe miellin. Pas përzierjes shtoni vajin e ullirit, dhe xhenxhefilin dhe përzini prapë.

Vendoseni këtë përzierje në një pecetë dhe pastaj lidheni me fashë. Vendoseni në gjoks me ca ngjitës. Mbajeni në mend, të rriturit mund ta mbajnë këtë gjatë natës, por fëmijët vetëm 3 orë para gjumit.