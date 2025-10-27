Refuzohet kërkesa e mbrojtjes së Thaçit për ndryshim të protokollit

Dhomat e Specializuara të Kosovës (DhSK) në Hagë kanë refuzuar kërkesën e mbrojtjes së ish-presidentit Hashim Thaçi për ndryshime në protokollin e kontaktit me dëshmitarët.
Mbrojtja kishte kërkuar që disa dëshmitarë të Prokurorisë, të përfshirë si në rastin për krime lufte ashtu edhe në atë kundër administrimit të drejtësisë, të mos i nënshtrohen rregullave më të rrepta të protokollit të rastit për krime lufte.
Sipas mbrojtjes, ky protokoll që kërkon njoftim paraprak, pëlqim të informuar dhe video-incizim të kontakteve krijon pabarazi krahasuar me rregullat më të lehta në rastin tjetër.
Trupi gjykues e ka refuzuar kërkesën, duke vlerësuar se nuk është dëshmuar ndonjë shkelje e parimit të barazisë së armëve dhe se pretendimet e mbrojtjes janë “hipotetike dhe spekulative”.
“Trupi gjykues REFUZON kërkesën e mbrojtjes së Hashim Thaçit për ndryshimin e protokollit të kontaktit në rastin 06. Pra, protokolli ekzistues mbetet në fuqi dhe rregullat strikte të kontaktit me dëshmitarët do të vazhdojnë të zbatohen”, thuhet në vendim.
Edhe Prokuroria e kishte kundërshtuar kërkesën, duke kujtuar se Apeli kishte konstatuar më parë se protokolli aktual nuk e ngarkon në mënyrë të tepruar mbrojtjen e Thaçit.
Në vendim thuhet se të dyja palët i nënshtrohen të njëjtave kufizime në kontaktet me dëshmitarët në rastin për krime lufte, ndërsa ndryshimet e kërkuara nuk konsiderohen as të nevojshme dhe as të përshtatshme.