Rekomandohet suspendimi i dy zyrtarëve policorë

Inspektorati i Policisë së Kosovës ka njoftuar se ka rekomanduar suspendimin e dy zyrtarëve policor në Prizren në dy raste të ndara.

Rasti i parë ka të bëjë me një police i cila sipas IPK-së jashtë detyrës zyrtare ka plagosur veten duke “manipuluar në mënyrë të pasigurt” me armën zyrtare.

“Në konsultim me Prokurorinë Themelore në Prizren, ndaj zyrtares policor është iniciuar rast me dyshimin se e njëjta ka kryer veprën penale “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm” kurse rasti do të hetohet në procedurë të rregullt. IPK ka rekomanduar suspendimin e zyrtares së përfshirë në këtë rast kurse arma e zyrtare e tipit Glock, është sekuestruar përkohësisht nga IPK-ja për qëllim të ekzaminimit”, thuhet në komunikatë.

Suspendim është rekomanduar edhe për një polic i cili dyshohet se bashkë me një familjar të tij kanë sulmuar një person të cilit i kanë shkaktuar lëndime trupore.

“Rasti i dystë është raportuar të ketë ndodhur në Prizren ku një zyrtar policor jashtë detyrës zyrtare pas përfshirjes së tij në një incident së bashku edhe me një familjar të tij dyshohet se kanë sulmuar një qytetar duke i shkaktuar lëndime të lehta. IPK ka rekomanduar suspendimin e këtij zyrtari përderisa ndaj tij në konsultim me Prokurorinë Themelore në Prizren është iniciuar rast me dyshimin se ka kryer veprën penale ‘Lëndim i lehtë trupor’, thuhet nga IPK.