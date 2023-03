Renault Espace po transformohet në një SUV

Renault do e transformojë minifurgonin Espace në një SUV të mesëm, me gjeneratën e re të bazuar në motorin e plotë hibrid, që do të lansohet këtë verë.

Me këtë rast, Renault Espace si një SUV me madhësi të mesme do të jetë me fokus në efikasitetin dhe fleksibilitetin e brendshëm, transmeton Telegrafi.

Espace i ri, gjenerata e gjashtë e modelit, do të lansohet këtë verë në Francë, tha prodhuesi i automjeteve të martën kur prezantoi modelin.

Renault nuk ka bërë të ditur një çmim.

Espace, i cili do të jetë i disponueshëm me pesë dhe shtatë ulëse, është i lidhur ngushtë me SUV-in kompakt Austral, i cili u lansua vitin e kaluar. Espace dhe Austral janë ndërtuar në të njëjtën fabrikë në Palencia, Spanjë.