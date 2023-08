Reznikov: Presim që Gjermania të na dërgojë raketa ”Tarus”

Ministri ukrainas i Mbrojtjes Oleksii Reznikov tha se ishte i bindur se Gjermania do ta furnizonte Ukrainën me raketa Taurus.

“Unë jam vërtet optimist dhe shoh se në të ardhmen do të marrim Tarus nga Gjermania,” tha Reznikov në një intervistë.

Reznikov nuk specifikoi se kur pret që të mbërrijnë raketat e lundrimit: “Por unë nuk mendoj se do të marrin një vit të tërë,” tha ai.

Ukraina ka kërkuar prej kohësh raketa Taurus. Megjithatë, kancelari gjerman Olaf Scholz deri më tani ka hezituar t’i japë ato. Dyshohet se raketat Tarus mund të arrijnë edhe në territorin rus.

“Pavarësisht se çfarë kërkesash i bëhen Gjermanisë: Unë do të vazhdoj të shqyrtoj me kujdes çdo vendim të vetëm dhe nuk do të bëj kurrë asgjë të nxituar”, tha Scholz.