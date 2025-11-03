Robotë mbi rrota, Nvidia dhe Uber bashkojnë forcat për ndërtimin e robotaksive

Nvidia dhe Uber po bashkëpunojnë për të ndërtuar një flotë prej 100,000 robotaksive dhe automjetesh autonome të shpërndarjes, njoftoi gjigandi i çipave në konferencën e tij të Al në Uashington.
Nvidia tha se flota do të fillojë të lansohet në vitin 2027.
Të dyja kompanitë po punojnë gjithashtu së bashku për të zhvilluar një fabrikë të dhënash për të përpunuar sasitë e mëdha të të dhënave të nevojshme për të zhvilluar automjete autonome.
“Robotët njerëzorë janë ende në zhvillim e sipër, por ndërkohë, ka një robot që është qartësisht në një pikë kthese, dhe është praktikisht këtu, dhe ky është një robot mbi rrota”, tha themeluesi dhe CEO i Nvidia, Jensen Huang.
Njoftimi vjen në një kohë kur taksitë e tjera autonome po fitojnë terren, duke përfshirë Tesla dhe Waymo.
Megjithatë, Uber dhe Nvidia nuk do të ndërtojnë automjetet.
Kjo punë do t’u bjerë një grushti partnerësh të automobilave, duke përfshirë Stellantis, Mercedes-Benz dhe prodhuesin e automjeteve elektrike Lucid Motors.