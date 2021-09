Roma vazhdon me fitore në Ligën e Konferencës

Roma ka arritur të mposht si mysafire skuadrën e Zorya Luhanks me rezultat 0-3, shkruan lajmi.net.

‘Gjallorosët’, e nisën shumë mirë ndeshjen dhe arritën të kalojnë në epërsi në min e 7’ përmes Stephan El Sharawy.

Ekipi italian vazhdoi me dominim, megjithatë përkundër rasteve të shumta pjesa e parë u mbyll 0-1.

Edhe në 45 minutat e dyta skuadra e Jose Mourinhos ishte dukshëm më e mirë, fillimisht ishte Chris Smallin që shënoi në min e 66’ për 0-2.

Ndërsa për rezultatin final 0-3 u përkujdes Tammy Abraham që shënoi në min e 68’ duke vazhduar me formë pozitive.

Me këtë fitore tani Roma renditet e parë në grupin C me gjashtë pikë, kurse Zorya mbetet e fundit pa pikë.

Këto janë rezultatet e të gjitha ndeshjeve që u luajtën nga ora 18:45 në Ligën e Konferencës.