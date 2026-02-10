Ballina Sport Futboll Ronaldo i gatshëm për ndeshjen e radhës

Ronaldo i gatshëm për ndeshjen e radhës

Cristiano Ronaldo është gati për t’u rikthyer në fushë me fanellën e Al Nassr-it.

Sipas raportimeve të medias portugeze “A Bola”, Ronaldo pritet të bëjë paraqitjen e tij të radhës të shtunën, në ndeshjen kundër Al Fateh.

Rikthimi i Ronaldos përbën një lajm të rëndësishëm për Al Nassr-in, që synon të vazhdojë garën për objektivat e sezonit.

Kujtojmë se lojtari pati disa probleme me klubin e tij – kjo për shkak të transferimeve dhe politikave të klubit.

Madje, siç është raportuar edhe presidenti i tashëm i Al Nassr-it, Abdullah Al Majid pritet të japë dorëheqje nga skuadra.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram