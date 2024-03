Rrathët vicioz!

Në mesin e ujqërve vështirë është të bëhesh qengj;

Në mesin e krokodilave vështirë është të bëhesh peshk;

Në mesin e hajnave vështirë është të bëhesh i ndershëm;

Në mesin e primitivave vështirë është të bëhesh i kulturuar;

Në mesin e të pamoralëve vështirë është të bëhesh i moralshem;

Në mesin e injorantëve vështirë është të bëhesh i ditur;

Në mesin e rrenacakëve vështirë është të depërtojë e vërteta;

Në mesin e urrejtësve vështirë është të depërton dashuria;

Në mesin me sistemi pavlera, vështirë është të depërton vlera…

E mbi të gjitha, më vështirë është të jetosh në shoqërinë që i kultivon këto veti dhe jeton me to!

Nga: Fahri Musliu