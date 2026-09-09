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Rrënohen edhe gjashtë shtëpiza në Liqenin e Ujmanit

Të paktën edhe gjashtë shtëpiza pushimi janë rrënuar të mërkurën pranë Liqenit të Ujmanit, në komunën e Zubin-Potokut.

Sipas mediumit lokal “Zubin Potok INFO”, objektet ndodhen në zonën e Përroit të Medvegjës.

Ato gjenden në anën e kundërt të liqenit nga hapësira ku ishin kryer rrënimet e mëparshme.

Sipas medies në fjalë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural u kishte dërguar, në gusht, disa pronarëve kërkesë për “lirimin e pronës”.

Objektet e përfshira në kërkesë ishin vulosur dhe rrethuar me shirit më 23 korrik, me urdhër të këtij dikasteri.

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