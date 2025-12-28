Rreth 760 mijë qytetarë shfrytëzuan të drejtën e votës deri në orën 17:00

Saktësisht 759 mijë e 877 persona kanë shfrytëzuar të drejtën e votës në zgjedhjet e parakohshme parlamentare deri në orën 17:00, sipas procesimit të 97.54 për qind të vendvotimeve në uebfaqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Në përqindje kjo nënkupton se të drejtën e votës deri tash e kanë shfrytëzuar 38.01 për qind e atyre me të drejtë vote.
Në zgjedhjet e shkurtit, në nivel vendi patën votuan 966 mijë votues, përfshirë votat e diasporës. Në shkurt ishte numri më i madh i votuesve ndonjëherë.