Rritet numri i viktimave në Gaza

Të paktën një palestinez është vrarë dhe një tjetër është plagosur si pasojë e sulmeve izraelite në Rripin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit, njoftoi Ministria e Shëndetësisë në Gaza.
Sipas deklaratës, një trup tjetër është nxjerrë nga rrënojat e sulmeve të mëparshme izraelite.
Ministria bëri të ditur se që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor, Izraeli ka vrarë të paktën 416 palestinezë dhe ka plagosur 1,153 të tjerë. Gjatë periudhës së armëpushimit janë nxjerrë nga rrënojat rreth 683 trupa.
Bilanci i përgjithshëm i viktimave që nga fillimi i luftës izraelite në Gaza më 7 tetor 2023 ka arritur në 71,271 të vrarë dhe 171,233 të plagosur.