Rusia bllokon Snapchat, së bashku me Roblox dhe FaceTime

Mbikëqyrësi shtetëror i komunikimeve të Rusisë ka intensifikuar fushatën e tij kundër platformave të mesazheve të huaja, duke bllokuar Snapchat të enjten vetëm disa orë pasi kufizoi qasjen në shërbimin FaceTime të Apple.
Roskomnadzor tha se Snapchat po përdorej “për të organizuar dhe kryer aktivitete terroriste në vend” dhe për të lehtësuar mashtrimet dhe krime të tjera, sipas një deklarate të publikuar nga media shtetërore.
Aplikacioni i famshëm për mesazhet e tij me foto dhe video që zhduken kishte 7.6 milionë përdorues në Rusi në vitin 2022.
Rregullatori lëshoi një shpjegim të ngjashëm më herët gjatë ditës kur njoftoi kufizime në thirrjet zanore dhe video në FaceTime të Apple, një nga mjetet e fundit të mëdha të thirrjeve video ende gjerësisht të arritshme në Rusi pas kufizimeve në WhatsApp dhe Telegram.
Lëvizjet vijnë ndërsa Roskomnadzor rrit presionin mbi WhatsApp, mesazherin më të përdorur gjerësisht në vend me gati 100 milionë përdorues.
Mbikëqyrësi paralajmëroi javën e kaluar se një bllokim i plotë ishte i mundur, duke akuzuar shërbimin në pronësi të Meta për dështim në përmbushjen e ligjeve të Rusisë për lokalizimin e të dhënave dhe për atë që e quajti shkelje të përsëritura ligjore të lidhura me aktivitetin e dyshuar terrorist.
Kufizimet e FaceTime dhe Snapchat erdhën një ditë pasi Roskomnadzor bllokoi qasjen në platformën e lojërave Roblox në pronësi të SHBA-së, duke e akuzuar atë për shpërndarje materialesh ekstremiste, promovimin e “propagandës LGBT” dhe “ndikimin negativ në zhvillimin shpirtëror dhe moral të fëmijëve”.
Roblox ishte loja më e shkarkuar mobile në Rusi në vitin 2023.