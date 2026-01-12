Rusia dënon përpjekjet “e huaja” për ndërhyrje në punët e brendshme të Iranit

Kreu i Këshillit të Sigurimit të Rusisë e dënoi atë që e cilësoi si përpjekje të huaja për ndërhyrje në punët e brendshme të Iranit gjatë një bisede telefonike me homologun e tij iranian, transmeton Anadolu.
Sekretari i Këshillit të Sigurimit, Sergei Shoigu, “dënoi me vendosmëri një tjetër përpjekje të forcave të jashtme për të ndërhyrë në punët e brendshme të Iranit”, njoftoi shërbimi për shtyp i Këshillit të Sigurimit të Rusisë.
Gjatë bisedës, Shoigu i ka shprehur ngushëllime Ali Larijanit, sekretar i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, për “numrin e madh të viktimave” si pasojë e ngjarjeve të fundit në vend.
Zyrtari rus ka shprehur gjithashtu gatishmërinë për të zhvilluar më tej bashkëpunimin dypalësh mbi bazën e Traktatit të Partneritetit Strategjik Gjithëpërfshirës, i cili u nënshkrua nga Federata Ruse dhe Republika Islamike e Iranit më 17 janar 2025.
Të dyja palët kanë rënë dakord të vazhdojnë kontaktet për të koordinuar qëndrimet e tyre lidhur me çështjet e përbashkëta të sigurisë.
Traktati i partneritetit strategjik, i nënshkruar vitin e kaluar, formalizoi thellimin e lidhjeve ushtarake dhe ekonomike mes Moskës dhe Teheranit. Ky bashkëpunim është vënë nën vëzhgim nga vendet perëndimore, të cilat shpesh kanë kritikuar përafrimin e politikave mbrojtëse të dy vendeve.