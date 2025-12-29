Rusia lëshon me sukses 52 satelitë në hapësirë

Rusia lëshoi me sukses 52 satelitë në hapësirë në bordin e një rakete Soyuz-2.1b, njoftoi të dielën korporata hapësinore ruse Roscosmos, transmeton Anadolu.
Sipas Roscosmos, lëshimi i raketës, që mbante dy satelitë Aist-2T së bashku me 50 të tjerë, u krye nga Kozmodromi Vostochny në Oblastin Amur në lindjen e largët të Rusisë.
Satelitët janë të destinuar për një sërë misionesh, përfshirë teledeteksionin e Tokës, kërkimin e rrezatimit elektromagnetik, monitorimin e transportit global, marrjen e sinjaleve nga interneti të transmetuesve të gjërave dhe studimin e ndikimit të kushteve hapësinore në organizmat e gjallë.
Dy satelitët Aist-2T janë projektuar për të kryer imazhe 3D të sipërfaqes së planetit për të krijuar modele dixhitale të terrenit dhe për të monitoruar situatat e emergjencës si zjarret, përmbytjet dhe aktivitetin vullkanik, sipas Roscosmos.