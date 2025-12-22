Rusia refuzon të lirojë ish-konsullatën në Gdansk të Polonisë

Rusia ka refuzuar të lirojë ish-ndërtesën e konsullatës së saj në qytetin verior polak Gdansk, duke shpërfillur një urdhër qeveritar për të mbyllur misionin dhe duke përshkallëzuar një mosmarrëveshje ligjore dhe diplomatike që përfshin pretendime të kontestuara pronësore dhe miliona zloty polake në tarifa të papaguara, transmeton Anadolu.
Mosmarrëveshja vjen pas vendimit më 19 nëntor nga ministri polak i Punëve të Jashtme, Radoslaw Sikorski, për të mbyllur konsullatën ruse në Gdansk, veprim që Varshava e quajti hakmarrje për veprimet armiqësore të Rusisë, përfshirë aktivitetin e inteligjencës dhe presionin hibrid kundër Polonisë dhe aleatëve të saj. Zyrtarëve rusë iu dha afat deri më 23 dhjetor për të liruar ambientet.
Edhe pse zyrtarët rusë kanë hequr flamurin e tyre nga ndërtesa e konsullatës në lagjen Wrzeszcz dhe shumica e stafit janë larguar, autoritetet e qytetit thanë se Moska i ka njoftuar zyrtarisht se nuk do ta dorëzojë pronën.
Në një letër dërguar kryetares së Bashkisë së Gdanskut, Aleksandra Dulkiewicz, ambasadori rus tha se një punonjës administrativ do të mbetet në ndërtesë. Zyrtarët e qytetit e hodhën poshtë këtë veprim dhe thanë se do të ndërmerrnin veprime ligjore.
“Fillimisht, ne do të kërkojmë që ndërtesa të dorëzohet dhe më pas do ta çojmë çështjen në gjykatë dhe te një përmbarues”, thanë zyrtarët e qytetit për shërbimin polak të lajmeve Onet. Prania e një punonjësi rus e pengon qytetin të hyjë ose të sigurojë ndërtesën pa një vendim gjykate, duke bllokuar në mënyrë efektive transferimin e posedimit pavarësisht urdhrit të mbylljes.
Në qendër të mosmarrëveshjes është një mosmarrëveshje e gjatë mbi pronësinë e pronave në Batorego 13 dhe 15. Autoritetet ruse argumentojnë se ndërtesat i detyrohen Moskës si kompensim për një ish-vend konsullate në Dlugie Ogrody, të blerë me urdhër të Car Peterit I në fillim të shekullit të 18-të dhe të humbur në vitin 1941 pas shpërthimit të luftës gjermano-sovjetike.
Zyrtarët në Gdansk e hedhin poshtë këtë pretendim, duke theksuar se regjistrat e tokës dhe hipotekës e rendisin Thesarin Shtetëror Polak si pronarin ligjor. Nënkryetarja e bashkisë, Emilia Lodzinska tha se qëndrimi i Rusisë është në “kundërshtim me ligjin dhe nuk mbështetet nga dokumentet përkatëse”.
Një përgjigje zyrtare ligjore që përshkruan qëndrimin e qytetit iu dërgua ambasadorit rus, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Mosmarrëveshja është komplikuar më tej nga tarifat e papaguara për përdorimin e pronës. Që nga viti 2013, Ministria e Punëve të Jashtme e Polonisë ka udhëzuar qytetin të faturojë palën ruse për pushtimin e ndërtesës, por zyrtarët e qytetit thonë se kërkesat janë injoruar për vite me radhë.
Sipas autoriteteve në Gdansk, tarifat e papaguara për përdorimin e pronës midis viteve 2013 dhe 2023 arrijnë në rreth 5.5 milionë zloty, me gati 2 milionë zloty shtesë që janë grumbulluar që nga mesi i vitit 2023. Një gjykatë polake tashmë ka urdhëruar Rusinë t’i paguajë 400 mijë zloty qytetit, vendim që mbetet i papaguar dhe i është dërguar një përmbaruesi gjyqësor. Një padi e dytë që mbulon shumën e mbetur është ende në pritje.
Zyrtarët e qytetit e krahasuan refuzimin e Rusisë për të liruar ndërtesën me një pushtim të paligjshëm. “Është si të kesh një apartament të zbrazët në të cilin janë zhvendosur banorë të paligjshëm”, tha një zyrtar duke shtuar se “nuk mund t’i dëbosh pa urdhër të gjykatës”.
Zyrtarët thanë se çështja tani mund të shtrihet në betejë të zgjatur ligjore, duke reflektuar rënien më të gjerë të marrëdhënieve polako-ruse që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia dhe ngrirja pothuajse e plotë e marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve.