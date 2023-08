Rusia, Turqia dhe Katari përgatisin marrëveshje të re për eksportet e drithërave – Media

Qeveritë e Rusisë, Turqisë dhe Katarit po përgatisin një marrëveshje të re mbi eksportet e grurit pas përfundimit të marrëveshjes së grurit nga Moska, raportoi gazeta gjermane Bild më 18 gusht, duke cituar korrespondencën zyrtare që ka marrë.

Sipas komunikimit midis ambasadave turke dhe ruse midis 21 korrikut dhe 8 gushtit, Moska thuhet se ka paralajmëruar paraprakisht Ankaranë se ka në plan të tërhiqet nga Iniciativa e Kokrrave të Detit të Zi.

Tani, të dy vendet dhe Katari po punojnë së bashku për të vendosur një marrëveshje të re për të zëvendësuar marrëveshjen e mëparshme, e cila i ka lejuar Ukrainës të eksportojë gati 33 milionë tonë metrikë ushqim përmes Detit të Zi, tha Bild, sipas mediave.

Gazeta shkroi se bazuar në marrëveshjen e re, Rusia do të furnizonte grurin e saj, kryesisht në vendet afrikane, Katari do të sponsorizonte furnizimet dhe Turqia do të ishte përgjegjëse për organizimin e marrëveshjes.

Bild vuri në dukje se Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan i kërkoi Rusisë të rifillojë marrëveshjen e mëparshme të drithit në mënyrë që ushqimi të mund të eksportohet përsëri edhe nga Ukraina. Ankaraja gjithashtu dëshiron të veprojë nën kujdesin e OKB-së, shtoi gazeta.

Marrëveshja e re thuhet se mund të mbyllet këtë fundjavë në Budapest, pasi kreu i Republikës së Tatarstanit të Rusisë, Rustam Minnikhanov tashmë ka mbërritur në kryeqytetin e Hungarisë, dhe presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan është planifikuar të vijë gjithashtu, tha gazeta.

Pas vendimit të saj për t’u tërhequr nga marrëveshja e grurit më 17 korrik, Moska dëshiron ta mbyllë të gjithë tregun global të ushqimit të mbetur nga rënia e marrëveshjes. Ukraina është një nga prodhuesit kryesorë në botë të drithërave, me shumë vende në Jugun Global që mbështeten në eksportet e saj.

Presidenti rus Vladimir Putin ka propozuar që eksportet ukrainase në Afrikë të zëvendësohen me grurë rus, ndërsa përpiqet të joshë Turqinë për t’iu bashkuar skemës.

Financial Times raportoi tashmë më 21 korrik se Kremlini kërkon të arrijë një marrëveshje të re gruri në bashkëpunim me Turqinë dhe Katarin. Në atë kohë, gazeta vuri në dukje se asnjë nga të dy vendet nuk është pajtuar deri më tani me idenë