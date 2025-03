Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte ka arritur në Presidencën e Kosovës.

Ai është pritur nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani.

Pas takimit Osmani dhe Rutte do të mbajnë konferencë për media.

Ndërsa, pas konferencës me Osmanin, Rutte do të takohet me kryeministrin Albin Kurti.