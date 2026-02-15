Sa janë dyshtetësitë në ushtrinë izraelite?

Ata që kanë larë në gjak një tokë që s’ka qenë kurrë e tyre
Gazeta izraelite Yediot Aharonot raportoi se afërsisht 50,632 ushtarë të Ushtrisë Izraelite mbajnë të paktën një shtetësi përveç asaj izraelite.
Ky informacion u bazua në të dhënat e publikuara nga ushtria izraelite në përgjigje të një kërkese për qasje të lirë në informacion të paraqitur nga OJQ-ja Hatzlaha, e cila avokon për transparencën dhe lirinë e informacionit, raportoi Aharonot.
Në përgjigjen e saj, ushtria izraelite shpjegoi se 12,135 anëtarë të saj mbajnë shtetësi amerikane, që është numri më i madh krahasuar me kombësitë e tjera, 6,127 ushtarë izraelitë mbajnë shtetësi franceze, të ndjekura nga shtetësia ruse me 5,067 ushtarë.
Lista përfshin gjithashtu më shumë se 3,000 ushtarë me shtetësi gjermane dhe një numër të ngjashëm me shtetësi ukrainase, së bashku me më shumë se 1,000 ushtarë me shtetësi britanike, rumune, polake, etiopiane dhe kanadeze, ndërsa pjesa tjetër është e shpërndarë midis kombësive të tjera.
Sipas të dhënave të publikuara, 4,440 ushtarë kanë shtetësi të dyfishtë izraelite dhe të huaj, ndërsa 162 ushtarë kanë tre shtetësi të huaja.
Aharonot vuri në dukje se kërkesa për Lirinë e Informacionit u paraqit në mars 2025 dhe se kjo është hera e parë që ushtria ka publikuar shpërndarjen e kombësive të huaja midis personelit të saj në detaje të tilla, pa specifikuar nëse ata janë në forcat e rregullta apo rezervë, as ndarjen e tyre sipas gradës ushtarake.
Media izraelite vlerëson se ushtria ka afërsisht 170,000 ushtarë aktivë, me midis 400,000 dhe 460,000 rezervistë të regjistruar. /tesheshi