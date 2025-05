Sa kafe në ditë mund të pimë dhe pse?

E kush nuk e shijon një filxhan kafe kur zgjohet? Pas ujit, është pija më e njohur në mbarë botën. Pse është lidhur me zgjimin në mëngjes? Për shkak të efektit të tij stimulues, i cili është për shkak të përmbajtjes së kafeinës.

Sa kafeinë përmban kafeja dhe cila është sasia e rekomanduar ditore?

Kafeja është burimi më i pasur i kafeinës: një filxhan (240 mL) përmban rreth 100 mg. Mesatarisht, të rriturit konsumojnë 220 mg kafeinë, që është e barabartë me afërsisht 2 filxhanë kafeje. Megjithatë, sipas udhëzimeve të fundit nga Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore (EFSA), konsumi i kafeinës deri në 400 mg konsiderohet i sigurt për popullatën e përgjithshme, sasia e kafeinës në katër filxhanë kafeje. Sasia e sigurt zvogëlohet përgjysmë (200 mg) për gratë shtatzëna dhe ato me gji.

Të mirat e kafesë

Kafeja, duke rritur rrjedhjen e gjakut në tru, rrit vigjilencën dhe qartësinë mendore. Sipas studimeve, konsumimi i moderuar i kafesë në ditë (2-3 filxhanë) mund të përmirësojë përqendrimin, kujtesën afatgjatë dhe të përmirësojë disponimin e një personi. Studiuesit zbuluan se efekti i kafesë në humor lidhet me rritjen e rezistencës ndaj depresionit, por edhe me reagime më të buta në kushte stresuese.

Në të njëjtën kohë, kur kafeja konsumohet në moderim, duket se përmirëson performancën atletike në sportet e qëndrueshmërisë, me intensitet të lartë dhe me fuqi. Pija popullore gjithashtu mund të përshpejtojë metabolizmin, duke e shtyrë trupin të djegë më shumë kalori, duke kontribuar gjithashtu në humbjen e yndyrës. Konkretisht, studimet kanë treguar se konsumimi i 100 mg kafeinë mund të rrisë shkallën metabolike me 3%-4%, duke djegur kështu afërsisht 100 kalori më shumë.

Të dhënat epidemiologjike mbështesin rolin e dobishëm të konsumit sistematik të moderuar të kafesë në ditë (2-3 filxhanë), pasi duket se lidhet me një rrezik të reduktuar të sëmundjeve kronike, si diabeti, sëmundjet kardiovaskulare, mbron nga rënia kognitive e lidhur me moshën dhe ndoshta parandalon sëmundjen e Alzheimerit, ndërsa të dhënat për uljen e rrezikut të sëmundjes së Parkinsonit janë gjithashtu. Të dhënat e fundit shkencore (2016) nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) gjithashtu vënë në dukje përfitimet mbrojtëse të konsumit të moderuar të kafesë kundër formave të ndryshme të kancerit si kanceri gjinekologjik dhe kanceri i mëlçisë.