Samsung do të lejojë përdorimin e telefonave Galaxy si çelësa inteligjentë

Samsung ka njoftuar se do të fillojë të ofrojë mbështetje për standardin e ri të çelësave dixhital Aliro që do të lejojë përdorimin e telefonave Galaxy si çelësa inteligjentë të kyçjes.

Kompania synon të sjellë funksionin e çelësit inteligjent në telefonat e saj si një shërbim Digital Home Key brenda sferës së aplikacionit të saj Samsung Wallet.

Pronarët e telefonave Galaxy do të jenë në gjendje të zhbllokojnë dyert inteligjente me to, shkruajnë mediat e huaja.

Telefonat Galaxy do të kenë qasje në veçorinë Digital Home Key vetëm vitin e ardhshëm.

Kjo për shkak të faktit të thjeshtë se specifikimet e standardit priten të finalizohen dhe të futen në bllokimet inteligjente që i mbështesin ato në vitin 2025.