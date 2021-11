Samsung lëshon Android 12 për telefonat Galaxy

Android 12 vjen me ndryshime rrënjësore të dizajnit dhe cilësime të përmirësuara të privatësisë.

Samsung ka prezantuar versionin përfundimtar One UI 4 bazuar në Android 12 për telefonat inteligjentë Galaxy S21, S21 Plus dhe S21 Ultra.

Më shumë telefona celularë dhe tabletë do ta kenë atë në një datë të mëvonshme dhe do të pajisen me përditësimin.

Në faqen Samsung Members në Korenë e Jugut, kompania ka publikuar një plan të detajuar për përditësimin e pjesës tjetër të pajisjeve.

Ndër të tjera, përdoruesit e One UI 4 mund të dizajnojnë më mirë sistemin operativ sipas dëshirave të tyre personale dhe, për shembull, të përshtatin dizajnin e ekranit bazë dhe ikonave.

Ekzistojnë gjithashtu miniaplikacione dhe risi të reja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave. Sipas TheVerge, përdoret një panel kontrolli privatësie, i cili mund të përdoret për të gjurmuar se sa shpesh aplikacionet kërkojnë informacione të ndjeshme për telefonin celular.