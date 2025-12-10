Samsung njofton programin beta të One UI 8.5

Samsung ka nisur zyrtarisht programin e saj beta të One UI 8.5, dhe ai sjell disa veçori të reja që rrisin produktivitetin, privatësinë dhe performancën.
Photo Assist tani lejon gjenerimin e pakufizuar të imazheve, ndërsa mbështet gjithashtu redaktimet e vazhdueshme dhe historikun e redaktimeve.
Quick Share merr njohjen e fytyrës dhe mund të sugjerojë ndarjen e fotove me njerëzit që janë në to. Samsung gjithashtu po përditëson ndarjen e saj midis pajisjeve me Audio Broadcast dhe Storage Share të përditësuara.
Audio Broadcast u lejon përdoruesve të ndajnë audio me pajisjet Bluetooth LE Audio aty pranë duke përdorur Auracast.
Funksioni gjithashtu mbështet transmetimin e zërit përmes mikrofonit të telefonit tuaj, të cilin Samsung po e reklamon si ideal për turne me guidë dhe evente.
Storage Share ju lejon të shikoni skedarë nga pajisje të tjera Galaxy si tableta, PC dhe TV përmes aplikacionit My Files.
Samsung gjithashtu po dyfishon mbrojtjen e pajisjes përmes Mbrojtjes nga Vjedhja dhe Kyçjes së Autentifikimit të Dështuar.
One UI 8.5 beta do të jetë i disponueshëm për serinë Galaxy S25 në Gjermani, Indi, Kore, Poloni, Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA duke filluar nga sot.
Si zakonisht, përdoruesit do të duhet të aplikojnë për programin beta përmes aplikacionit Samsung Members.