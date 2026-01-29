Samsung zbulon Galaxy Z Flip7 Olympic Edition

Samsung ka prezantuar Galaxy Z Flip7 Olympic Edition. Është më i fundit në një linjë edicionesh speciale që Samsung po prodhon për Lojërat Olimpike.
Në këtë rast, po flasim për Lojërat Olimpike Dimërore Milano Cortina 2026, që zhvillohen nga 4 deri më 22 shkurt.
Si zakonisht me këto pajisje, Samsung do t’i dhurojë nga një secilit atlet që garon, pothuajse 3,800 në total nga afërsisht 90 vende. Pra, është një edicion shumë i kufizuar – prisni për këto në eBay së shpejti, pasi shumica e tyre zakonisht përfundojnë atje.
Galaxy Z Flip7 Olympic Edition “prezanton një dizajn ikonik që përkujton pjesëmarrjen e atletëve në Lojërat Olimpike dhe Paralimpike Dimërore, si dhe shërbime praktike për të ndihmuar në përmirësimin e përvojës së tyre në Fshatin Olimpik dhe gjatë gjithë garës”, thotë Samsung në njoftimin e saj zyrtar për shtyp.
Ngjyra e kaltër në pjesën e pasme “përputhet me stilin unik të Milano Cortina 2026”, çfarëdo që të nënkuptojë kjo, dhe “përfaqëson kombinimin e identitetit të hershëm të Samsung dhe rezonancës kulturore të kaltër italiane”.
Por prisni – ngjyra “pasqyron gjithashtu frymën e unitetit dhe sportivitetit të mishëruar nga Lojërat Olimpike”, në një farë mënyre.
Korniza metalike e artë “simbolizon ndjekjen e atletëve për përsosmëri dhe momente në podium, si dhe aspiratën e markës për më të mirën”.
Siç mund ta shihni nga imazhi më poshtë, pajisja vjen me një kuti magneti transparente me një magnet rrethor i kaltër, të rrethuar nga gjethe dafine të arta të cilat “shtohen si motiv fitoreje”.
Sa i përket softuerit, ka sfonde të veçanta, si dhe një “suitë të para-ngarkuar aplikacionesh dhe shërbimesh thelbësore për të mbështetur atletët gjatë gjithë Milano Cortina 2026”.
Për shembull, Galaxy Athlete Card i lejon ata të shkëmbejnë në mënyrë digjitale profile dhe të marrin pjesë në aktivitete interaktive, Athlete365 ofron mbështetje për performancën dhe shëndetin mendor dhe ofron informacione kyçe për garat, ndërsa aplikacione të tjera janë gjithashtu të para-instaluara: aplikacioni zyrtar i Lojërave Olimpike, IOC Hotline dhe PinQuest.
Atletët do të marrin edhe një kartë eSIM 5G prej 100 GB nga Samsung, pasi kompania e di qartë se shumica e tyre nuk do të kalojnë nga iPhone-t e tyre. Galaxy Z Flip7 Olympic Edition do të shpërndahet në Fshatrat Olimpike në gjashtë qytete duke filluar nga 30 janari