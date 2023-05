Scophobia: Njihuni me simptomat, shkaqet dhe trajtimi

Scophobia, i njohur edhe si scopophobia, është një çrregullim ankthi që karakterizohet nga një frikë patologjike për t’u shikuar ose për t’u parë nga të tjerët. Në mënyrë të ngjashme, ajo shoqërohet edhe me frikën irracionale për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve. Që në fillim, konsiderohet si një fobi specifike, pra manifestohet pa u shoqëruar me çrregullime të tjera psikopatologjike.

Simptomatologjia e zakonshme e scophobia

Simptoma më e zakonshme e pësuar nga njerëzit me scophobia është dëshira për të shmangur situatat në të cilat ata mund të ndjehen të gjykuar nga sytë e jashtëm. Kjo mund të ndodhë si para grupeve të mëdha të njerëzve, si për shembull kur kryejmë një shfaqje, japim një fjalim ose bëjmë një prezantim, ose para një të panjohuri të vetëm me të cilin kalojmë në rrugë.

Djersitje e tepërt.

Marramendje.

Takikardi.

Gojë e thatë.

Dridhje.

Hiperventilim.

Vështirësi në mbajtjen e një fjalimi koherent.

Dispersion mendor.

Ndjenja e humbjes së kontrollit ose panikut.

Shkaqet kryesore të scophobia

Scophobia mund të manifestohet për shumë arsye. Një nga më të zakonshmet është se personi është tallur në një moment dhe kjo situatë ka krijuar një përvojë traumatike që përgjithësohet në fusha të tjera sociale.

Megjithatë, ky nuk është shpjegimi i vetëm. Për shembull, njerëzit shumë të ndrojtur mund të vuajnë nga skofobia në një moment. Gjithashtu njerëzit që kanë një sëmundje të dukshme, dëmtim ose deformim mund ta zhvillojnë këtë çrregullim më lehtë pasi zakonisht tërheq më shumë vëmendje nga të tjerët.

Një rast tjetër janë njerëzit me një lloj çrregullimi psikopatologjik. Individët me çrregullim delirant, skizofreni paranojake ose me një nivel të lartë hipervigilance kanë gjithashtu më shumë gjasa të zhvillojnë scophobia.

Trajtimet e disponueshme sot

Psikoterapia

Qasja klasike për trajtimin e një fobie të tillë si scophobia është terapia kognitive e sjelljes. Brenda kësaj qasjeje mund të përdoren metoda të ndryshme:

Desensibilizim sistematik. Kjo mënyrë e përballimit të fobive u lejon subjekteve një ekspozim gradual ndaj situatës së frikësuar. Për të lehtësuar ekzekutimin, atyre u jepen strategji të tilla si ristrukturimi kognitiv dhe teknikat efektive të relaksimit.

Ekspozita. Kjo teknikë konsiston në ekspozimin direkt ndaj stimulit fobik për një kohë të mjaftueshme deri sa ankthi të ulet. Në fillim, mund të duket më e vështirë për t’u përballuar, por është shumë e përshtatshme për situata të caktuara dhe në disa individë mund të jetë edhe më efektive se desensibilizimi sistematik.

Trajnimi i aftësive sociale. Cilado qoftë mënyra për të trajtuar fobinë, trajnimi i aftësive sociale është një strategji e domosdoshme për njerëzit që vuajnë nga scophobia. Falë tyre, pacientët do të mësojnë strategjitë e komunikimit për t’u lidhur më në mënyrë më të përshtatshme me njerëzit e tjerë.

Terapi e shkurtër strategjike. Kjo lloj ndërhyrjeje është e shkëlqyer për njerëzit që nuk reagojnë ndaj trajtimeve klasike. Në këtë rast subjektet duhet të ekspozohen edhe ndaj stimulit fobik, megjithatë, e bëjnë këtë duke ndjekur një strategji që i shpëton logjikës dhe në shumë raste rezistenca ndaj ndryshimit zhbëhet.

Psikoterapi psikoanalitike. Nëse ekziston një metodë tradicionale e trajtimit të shqetësimit psikologjik, është psikoanaliza. Qasja e saj është larg llojeve të tjera të psikoterapisë, por nuk është më pak efektive për një profil të caktuar të personit. Ajo është veçanërisht e përshtatshme për ata që dëshirojnë të zhyten në origjinën e konflikteve të tyre emocionale.