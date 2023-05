Sekretarja e Thesarit: SHBA-ja po përballet me krizën e parave

Sekretarja e Thesarit të SHBA-së, Janet Yellen ka paralajmëruar presidentin Joe Biden të rrisë ose pezullojë kufirin e borxhit për të parandaluar një krizë të mundshme të parave në vend, transmeton Anadolu.

Ajo tha se Thesari i SHBA-së nuk do të jetë në gjendje të vazhdojë “të përmbushë të gjitha detyrimet e qeverisë deri në fillim të qershorit”, tha Yellen në një letër të hënën, duke shtuar: “Është e pamundur të parashikohet me siguri data e saktë kur Thesari nuk do të jetë në gjendje të paguaj faturat e qeverisë”.

Biden thirri një takim për të diskutuar këtë çështje më 9 maj. Kufiri i borxhit është rritur ose ndryshuar 78 herë që nga viti 1960.

Duke përmendur krizën e mëparshme, Yellen tha: “Pritja deri në minutën e fundit për të pezulluar ose rritur kufirin e borxhit mund të shkaktojë dëm serioz në besimin e biznesit dhe konsumatorit, mund të rrisë kostot afatshkurtra të huamarrjes për taksapaguesit dhe mund të ndikojë negativisht në vlerësimin e kreditit të SHBA-së”.

“Nëse Kongresi nuk do të rrisë kufirin, kjo situatë mund të shkaktojë vështirësi të rënda për familjet amerikane, të dëmtojë pozicionin e udhëheqjes globale të vendit dhe të ngrejë pikëpyetje në lidhje me aftësinë e SHBA-së për të mbrojtur interesat e saj të sigurisë kombëtare”, shtoi Yellen.