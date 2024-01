Sezoni i gripit dhe rikthimi i fëmijëve në shkolla: Disa këshilla për prindërit

Gripi, virusi i rrugëve të frymëmarrjes apo pasojat e post-Covid po mbushin spitalet, ku ndër grupmoshat më të rrezikuara janë fëmijët. Kujtoni vetëm diçka: festat e fundvitit, daljet, takimet me njerëz të shumtë, e për më tepër me rikthimin në shkollë, mundësitë për shtimin e rasteve me gjendje gripale, probleme në rrugët e frymëmarrjes, kollë, temperaturë janë aty.