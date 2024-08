​Shalqiri mund të jetë i rrezikshëm: Shikoni si ndikon nëse hani shumë

Kjo frutë me lëng, e cila përmban rreth 92 për qind ujë, i përket familjes së kungujve dhe ka përfitime të shumta shëndetësore. Përveçse është i shijshëm, shalqiri nuk përmban yndyrë, ai është i pasur me vitamina A, B6 dhe C, si dhe me kalium dhe komponime të dobishme bimore si likopeni dhe citrulina.

Shalqiri për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave është i shkëlqyeshëm për të humbur peshë, por është e rëndësishme të mos e teproni, pasi mund të shkaktojë efekte të padëshiruara.

Probleme me tretjen: Shalqiri është i pasur me ujë dhe fibra dietike, por konsumimi në sasi të mëdha mund të shkaktojë probleme me tretjen si diarre, fryrje dhe gazra.

Sorbitoli, një përbërës i sheqerit në shalqi, mund të shkaktojë jashtëqitje të lirshme dhe gazra. Gjithashtu, likopeni, antioksiduesi i pigmentuar që i jep ngjyrën e kuqe shalqirit, mund të shkaktojë probleme me tretjen.

Rritja e nivelit të glukozës: Personat me diabet duhet të kenë kujdes në sasinë e shalqirit që hanë, sepse indeksi i lartë glicemik (72) mund të rrisë nivelin e sheqerit në gjak.

Helmimi nga uji: Ndodh kur trupi ka shumë ujë, gjë që mund të çojë në humbje të natriumit. Konsumimi i tepërt i shalqirit mund të rrisë nivelin e ujit në trup, gjë që mund të shkaktojë ënjtje të këmbëve, lodhje, dobësim të veshkave dhe probleme të tjera. Gjithashtu, mund të ketë një ulje të natriumit në trup.

Reaksionet alergjike: Edhe pse të rralla, disa njerëz mund të jenë alergjikë ndaj shalqirit, i cili mund të shkaktojë skuqje, ënjtje dhe vështirësi në frymëmarrje.

Edhe pse shalqiri ka shumë përfitime shëndetësore, është e rëndësishme ta konsumoni në masë për të shmangur efektet anësore.