SHBA dhe Venezuela bien dakord të rivendosin marrëdhëniet diplomatike

Shtetet e Bashkuara dhe autoritetet e përkohshme në Venezuelë kanë rënë dakord të rivendosin marrëdhëniet diplomatike dhe konsullore, duke shënuar një ndryshim të rëndësishëm në marrëdhëniet mes dy vendeve.
Departamenti amerikan i Shtetit njoftoi se ky hap synon të ndihmojë në stabilizimin e vendit, rimëkëmbjen ekonomike dhe nxitjen e pajtimit politik në Venezuelë.
Vendimi vjen pas zhvillimeve të fundit në Venezuelë, ku ish-presidenti Nicolás Maduro u kap në muajin janar dhe në vend të tij u vendos një qeveri e përkohshme e drejtuar nga Delcy Rodríguez.
Pas këtyre ndryshimeve, të dyja palët kanë filluar gradualisht të rivendosin kontaktet dhe bashkëpunimin, duke shprehur gatishmëri për dialog dhe për hapjen e misioneve diplomatike në të dy vendet.
Marrëdhëniet diplomatike mes SHBA-së dhe Venezuelës ishin ndërprerë që nga viti 2019, kur tensionet politike mes dy vendeve u përshkallëzuan dhe ambasadat u mbyllën.