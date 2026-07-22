SHBA, gjyqi ndaj Nicolas Maduros fillon në qershor 2027

Prokurorët federalë dhe avokatët e ish-presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro dhe gruas së tij Cilia Flores kanë propozuar një gjyq në qershor 2027 lidhur me akuzat për “narko-terrorizëm” dhe “trafikim të drogës” në SHBA, sipas një dosjeje gjyqësore të martën, transmeton Anadolu.
Përpara seancës gjyqësore të së mërkurës, të dyja palët përcaktuan një afat kohor të propozuar për mocionet e paragjykimit, shkëmbimin e provave të klasifikuara dhe gjykimin. Gjykatësi i qarkut i SHBA-së, Alvin Hellerstein, mund të miratojë orarin në seancë, sipas ABC News.
Sipas propozimit, mocioni i imunitetit sovran të Maduros do të paraqitet deri në shtator, me argumente në nëntor. Mocionet e tjera mbrojtëse do të priten në janar.
Prokurorët thanë se kanë ofruar tashmë shumicën e provave të paklasifikuara dhe presin të dorëzojnë shumicën e materialeve të klasifikuara deri në nëntor. Të dyja palët rezervuan të drejtën për të kërkuar shtyrje të gjyqit ndërsa prokurorët thanë se orari mund të ndryshojë nëse dalin çështje që përfshijnë prova të klasifikuara.
Maduro dhe Flores u paraqitën për herë të fundit në gjykatë në mars, kur avokatët mbrojtës kërkuan pa sukses shkarkimin pasi sanksionet e SHBA-së penguan Venezuelën të paguante tarifat e tyre ligjore. Mocioni u tërhoq më vonë pasi Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja e Departamentit të Thesarit lejoi çiftin të merrte fonde venezueliane për mbrojtjen e tyre.
SHBA-ja solli Maduron dhe Floresin në SHBA në janar pas një operacioni ushtarak në Venezuelë. Ata përballen me akuza, përfshirë “narko-terrorizmin” dhe “trafikun e drogës”, me prokurorët që pretendojnë se kanë punuar me kartelet e drogës për të transferuar mijëra tonë kokainë në SHBA.
“Unë jam i pafajshëm. Unë nuk jam fajtor. Unë jam një njeri i mirë. Unë jam ende president i vendit tim”, tha Maduro gjatë gjykimit të tij në janar.