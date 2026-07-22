Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka ndërmarrë valën e 11-të radhazi të sulmeve ajrore kundër objektivave ushtarake në Iran, duke zgjeruar këtë herë gjeografinë e goditjeve. Shpërthime të fuqishme janë raportuar në kryeqytetin Teheran, në qytetin veriperëndimor Tabriz, si dhe në disa rajone në jug të vendit.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) deklaroi se operacioni ka për qëllim të dëmtojë aftësinë e Iranit për të kërcënuar lundrimin tregtar në Ngushticën e Hormuzit. Sipas Uashingtonit, shënjestrat e sulmeve përfshinin: Qendra të operacioneve ushtarake, infrastrukturë logjistike dhe detare, hangare avionësh dhe depo të dronëve.
Sipas dëshmitarëve dhe mediave lokale, sistemet e mbrojtjes ajrore të Iranit u aktivizuan në disa pjesë të Teheranit. Goditjet në kryeqytet dhe në Tabriz shënojnë një zgjerim të rëndësishëm të konfliktit, pasi sulmet e mëparshme ishin përqendruar kryesisht në zonat bregdetare në jug të Iranit. Zyrtarët iranianë konfirmuan se në Tabriz është goditur një zonë ushtarake në periferi, por pa shkaktuar dëme brenda qytetit. /mesazhi
SHBA sulmon Iranin për të 11-tën natë radhazi: Shpërthime në Teheran dhe qytete të tjera të mëdha
Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka ndërmarrë valën e 11-të radhazi të sulmeve ajrore kundër objektivave ushtarake në Iran, duke zgjeruar këtë herë gjeografinë e goditjeve. Shpërthime të fuqishme janë raportuar në kryeqytetin Teheran, në qytetin veriperëndimor Tabriz, si dhe në disa rajone në jug të vendit.