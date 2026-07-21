Irani nuk ka gjasa të zbusë qëndrimin e tij për shkak të sulmeve amerikane

Irani nuk ka gjasa të zbusë qëndrimin e tij negociues si përgjigje ndaj raundeve të reja të sulmeve ushtarake amerikane, raportoi The Washington Post, duke cituar vlerësime të inteligjencës, transmeton Anadolu.
Analistët e agjencive amerikane të inteligjencës kanë arritur në përfundimin se Teherani dhe Washingtoni, për momentin, janë “të bllokuar në një gjendje të pacaktuar mes paqes dhe luftës”, sipas zyrtarëve amerikanë.
Analistët e inteligjencës theksuan qëndrueshmërinë e Teheranit pavarësisht humbjes së shumë prej udhëheqësve të tij kryesorë dhe një pjese të madhe të pajisjeve të tij ushtarake nga sulmet amerikane dhe izraelite.
Raporti tha se sulmet gjithnjë në zgjerim të presidentit amerikan Donald Trump duket se kanë çuar në një ngërç, ndërsa lufta me Iranin është bërë gjithnjë e më jopopullore te publiku amerikan.
Ai shtoi se përshkallëzimi i vazhdueshëm nga Washingtoni, siç është mundësia e dislokimit të forcave tokësore, paraqet rreziqe politike për presidentin, pa asnjë garanci për sukses ushtarak.
Raporti vjen ndërsa tensionet rajonale vazhdojnë të rriten mes shkëmbimit të sulmeve ndërmjet SHBA-së dhe Iranit. Përshkallëzimi i fundit pason një memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani dhe të nënshkruar nga të dyja palët në qershor, me synim përfundimin e luftës dhe arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje.
Jonathan Panikoff, ish-zëvendëszyrtar i inteligjencës kombëtare amerikane për Lindjen e Afërt, tha se administrata Trump duket se beson se nëse vazhdon të ushtrojë presion më të madh ushtarak, Teherani përfundimisht do të bëhet më fleksibël.
“Ky vlerësim është pothuajse me siguri i gabuar”, tha Panikoff, duke shtuar: “Nuk mendoj se ka shumë opsione të mira për Shtetet e Bashkuara”.
“Do të vazhdoni të shihni përshkallëzime të rëndësishme në këtë konflikt”, tha ai, duke parashikuar periudha qetësie të ndjekura nga rifillimi i luftimeve.