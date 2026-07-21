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Forcat izraelite hapin zjarr pranë forcave të ushtrisë libaneze të vendosura në Libanin jugor

Forcat izraelite hapën zjarr të martën pranë forcave të ushtrisë libaneze teksa po vendoseshin në qytetin jugor Zawtar al-Gharbiyeh, tha ushtria, duke paralajmëruar se incidenti mund të minojë zbatimin e një dislokimi pilot sipas një marrëveshjeje kuadër të ndërmjetësuar nga SHBA-ja me Izraelin, raporton Anadolu.

Një deklaratë ushtarake libaneze tha se njësitë e ushtrisë u vunë nën zjarr gjatë kryerjes së një operacioni vendosjeje në qytet.

Ai tha se sulmi “mund të pengojë zbatimin e hapave të vendosjes në zonat pilot” duke u kryer përmes koordinimit me Grupin e Koordinimit Ushtarak për Libanin (MCG4L).

Nuk u raportua për viktima.

Më herët të martën, ushtria libaneze tha se kishte filluar vendosjen e forcave në Zawtar al-Gharbiyeh si pjesë e fazës së parë të marrëveshjes kuadër të nënshkruar me Izraelin muajin e kaluar.

Ushtria tha se vendosja ishte pjesë e masave të vazhdueshme në terren në Libanin jugor dhe u bëri thirrje banorëve të shmangin udhëtimin në qytet derisa situata e sigurisë të stabilizohet dhe të ndjekin udhëzimet e trupave të vendosura.

Sipas një gazetari të Anadolu, regjimenti inxhinierik i ushtrisë hyri në qytet dhe filloi studimet në terren të rrugëve për të zbuluar eksplozivët dhe mbetjet e mbetura nga ushtria izraelite, përpara dislokimit të plotë të forcave libaneze.

Dislokimi vjen pasi ushtria izraelite dhe automjetet e saj u tërhoqën nga qyteti, thanë burimet lokale.

Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi të hënën fillimin e operacioneve të zonës pilot në fshatrat libaneze Froun, Srifa dhe Zawtar Al-Gharbiya sipas marrëveshjes kuadër midis Bejrutit dhe Tel Avivit.

Marrëveshja parashikon një tërheqje graduale të Izraelit nga i gjithë territori i okupuar libanez, por nuk përfshin një afat kohor për tërheqjen. Në vend të kësaj, ai e lidh përfundimin e tij me ushtrinë libaneze që merr përgjegjësinë e plotë të sigurisë në zonat e liruara nga forcat izraelite dhe çarmatimin e grupeve të armatosura, përfshirë Hezbollahun.

Sipas shifrave zyrtare libaneze, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë 4.328 njerëz dhe plagosur 12.227 të tjerë që nga 2 marsi.

Izraeli vazhdon të pushtojë pjesë të Libanit jugor, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera të kapura gjatë luftës së mëparshme midis tetorit 2023 dhe nëntorit 2024.

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