Izraeli lëshon urdhër për të sekuestruar 5.2 dynymë tokë palestineze në Kudsin Lindor

Autoritetet izraelite lëshuan urdhër ushtarak për të sekuestruar përkohësisht 5.283 metra katrorë tokë në qytetin Jaba, në veri të Kudsit Lindor të pushtuar, në përpjekje për të imponuar fakte të reja në terren, tha sot guvernatori i Kudsit, transmeton Anadolu.
Guvernatori tha se urdhri mbulon një parcelë 725 metra të gjatë në zonat e Al-Muntar, Ras al-Marj dhe Shaab al-Ghuzoul në Jaba dhe do të mbetet në fuqi deri më 31 dhjetor 2028. Ai tha se urdhri izraelit ishte pjesë e një plani për të ndërtuar një rrugë vendbanimi që shtrihet nga “Rruga 60” pranë pikës së kontrollit Jaba deri në murin ndarës pranë vendbanimit të paligjshëm Neve Yaakov.
“Urdhrat izraelite të konfiskimit përdoren për të imponuar fakte të reja në terren duke marrë kontrollin e tokës palestineze dhe duke zgjeruar rrjetet rrugore të lidhura me vendbanimet. Projektet e rrugëve të vendbanimeve janë të lidhura me planet ‘de facto’ të aneksimit dhe përpjekjet për të lidhur vendbanimet ilegale me Kudsin e pushtuar në kurriz të tokës palestineze”, tha guvernatori.
Autoritetet palestineze thonë se Izraeli vazhdon të zgjerojë vendbanimet ilegale dhe të ndërtojë rrugë anashkaluese në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor për të konsoliduar kontrollin mbi tokën palestineze dhe për të minuar mundësinë e një shteti palestinez gjeografikisht të afërt.
Sipas ligjit ndërkombëtar, vendbanimet izraelite në territorin e pushtuar palestinez janë të paligjshme, ndërsa OKB-ja thotë se aktiviteti i vendbanimeve shkel ligjin ndërkombëtar dhe mbetet një pengesë për paqen.
Rreth 750 mijë pushtues jetojnë në 141 vendbanime të paligjshme dhe 224 poste në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor të pushtuar, ku ata kryejnë sulme që synojnë zhvendosjen me forcë të palestinezëve.
Krahas zgjerimit të paligjshëm të vendbanimeve, Bregu Perëndimor ka parë përshkallëzim të sulmeve nga ushtria izraelite dhe pushtuesit që nga tetori 2023, duke vrarë 1.181 palestinezë, duke plagosur rreth 13 mijë dhe duke çuar në arrestimin e afro 24 mijë palestinezëve.