SHBA-ja identifikon ushtarin e vrarë në Irak

Pentagoni sot identifikoi një ushtar amerikan i cili u vra së fundmi në aksion në Irak, transmeton Anadolu.
Sgt. Michael Emmanuel Swinton u vra gjatë një “shpërthimi të kontrolluar” të një sistemi të dronëve me një drejtim më 19 korrik në Irak. Swinton ishte nga Fayetteville, Karolina e Veriut.
“Sgt. Michael Emmanuel Swinton, 30-vjeç, nga Fayetteville, Karolina e Veriut, u vra në aksion gjatë një shpërthimi të kontrolluar të një sistemi ajror pa pilot të rrëzuar në një drejtim më 19 korrik 2026, në bazën ajrore Erbil, Irak. Incidenti është nën hetim”, tha Departamenti i Mbrojtjes në një deklaratë.
Swinton u caktua në D Battery, Batalioni i 2-të i Regjimentit të 55-të të Artilerisë së Mbrojtjes Ajrore, Brigada e 108-të e Artilerisë së Mbrojtjes Ajrore, në Fort Bragg, Karolina e Veriut, thuhet në deklaratë.
Pentagoni konfirmoi tre vdekje në SHBA gjatë fundjavës, përfshirë dy në një bazë ushtarake në Jordani dhe një në veri të Irakut.
SHBA-ja ka përshkallëzuar sulmet kundër Iranit që nga java e kaluar, me Iranin duke u kundërpërgjigjur me sulme që synojnë objektet dhe bazat që thotë se përdoren nga ushtria amerikane në disa vende të rajonit.
Shkëmbimi i zjarrit midis dy vendeve vjen pavarësisht një marrëveshjeje kuadër të ndërmjetësuar nga Pakistani të nënshkruar në qershor për t’i dhënë fund luftës dhe për të arritur marrëveshje të qëndrueshme paqeje.