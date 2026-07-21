OKB-ja alarmohet nga rritja e numrit të viktimave civile nga sulmet me rreze të gjatë në Ukrainë dhe Rusi

Zyra e OKB-së për të Drejtat e Njeriut shprehu shqetësim për ndikimin në rritje të sulmeve me rreze të gjatë ndaj civilëve në Ukrainë dhe Rusi, duke bërë thirrje për ndalimin e sulmeve që prekin zonat e banuara dhe infrastrukturën civile, raporton Anadolu.
“Shkalla dhe intensiteti i sulmeve me rreze të gjatë që prekin ndërtesat e banimit dhe infrastrukturën kritike civile janë tronditëse. Këto sulme duhet të ndalen”, u tha gazetarëve në Gjenevë zëdhënësi i Zyrës së OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Thameen Al-Kheetan.
Ai tha se ditët e fundit janë shënuar sulme të shumta që kanë shkaktuar viktima civile në Ukrainë dhe Federatën Ruse, duke theksuar se civilët dhe infrastruktura civile mbrohen sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare.
“Çdo sulm i tillë i qëllimshëm është krim lufte”, tha ai.
Al-Kheetan tha se Kievi, kryeqyteti i Ukrainës, u godit të dielën në atë që autoritetet e përshkruan si sulmi më i madh me raketa ndaj kryeqytetit që nga fillimi i luftës, duke lënë një civil të vrarë dhe 20 të tjerë të plagosur.
Ai përmendi gjithashtu sulmet e raportuara në Zaporizhzhia dhe pranë Harkivit, ku u vranë shtatë civilë, përfshirë një fëmijë, dhe u plagosën dhjetëra të tjerë.
Një sulm me raketë lundruese ndaj një anijeje tregtare pak pasi ajo u largua nga një port pranë Odesës thuhet se vrau 10 persona dhe plagosi shtatë të tjerë, shtoi ai.
Zëdhënësi përmendi gjithashtu raportet e autoriteteve ruse se sulmet me dronë ukrainas ndaj qendrave logjistike në rajonet e Moskës dhe Tambovit gjatë natës së 17-18 korrikut shkaktuan vdekjen e tetë civilëve dhe plagosjen e 86 të tjerëve.