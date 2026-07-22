Spanja drejt ndalimit të duhanit dhe cigareve elektronike në plazhe e ambiente publike, drafti shkon në Kuvend

Qeveria spanjolle njoftoi këtë të martë se dëshiron të ndalojë pirjen e duhanit dhe përdorimin e cigareve elektronike në dyqanet e jashtme dhe në plazhe, si pjesë e një projektligji që duhet të hidhet për votim në parlament, ku qeveria e Pedro Sanchez nuk ka shumicën.
“Ndalimi do të prekë “ zonat e jashtme në hotele dhe shërbime ushqimore ” dhe kryesisht “ stacionet e autobusëve, portet, kampuset universitare, objektet sportive, pishinat, plazhet ”, shpjegoi Ministrja e Shëndetësisë Monica Garcia, gjatë konferencës për shtyp pas mbledhjes së kabinetit.
Kufizime të tilla mund të jenë zbatuar tashmë nga rajoni, nga autoritetet lokale ose rajonale, pasi ato janë përgjegjëse për çështjet shëndetësore në Spanjë.
Projektligji synon gjithashtu të ndalojë përdorimin e duhanit nga të miturit, si dhe çdo reklamë në favor të duhanit dhe produkteve të avullimit, shitja e të cilave do të jetë shumë e kufizuar.
“Me këtë ligj, synojmë të shënojmë mbrojtjen e shëndetit publik”, tha Monica Garcia, duke kujtuar se pirja e duhanit shkakton “50,000 vdekje në vit” në Spanjë dhe është një faktor rreziku për “30% të kancereve”.
Qëllimi “i qartë” i qeverisë është të “shkojë drejt një brezi pa duhan” dhe të sigurojë që “në hapësirat publike, frymëmarrja e ajrit të pastër do të jetë normë”, theksoi ministri.
Projektligji pritet t’i paraqitet parlamentit për debat , por nuk ka asnjë garanci se do të miratohet nga deputetët, në mungesë të shumicës nga qeveria.
Planet e qeverisë pritet të përballen me rezistencë të fortë nga sektorët e hotelerisë dhe ushqimit , të cilët janë lojtarë shumë të rëndësishëm ekonomikë në vend. Spanja është destinacioni i dytë më i popullarizuar në botë, ku ushqimi në natyrë është shumë popullor, veçanërisht gjatë verave gjithnjë e më të nxehta.
Spanja ka ende një numër të madh duhanpirësish, megjithëse numri i tyre ka rënë ndjeshëm. Rreth 26% e popullsisë së rritur të vendit pi duhan çdo ditë , sipas studimit më të fundit nga autoritetet shëndetësore mbi këtë temë, që daton që nga viti 2024.
Një ligj që hyri në fuqi në vitin 2011 ndaloi pirjen e duhanit në të gjitha hapësirat publike të mbyllura, duke përfshirë baret, restorantet, kafenetë, klubet e natës dhe kazinotë.