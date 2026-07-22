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Pakistani kërkon mbështetje prej 10 miliardë dollarësh nga SHBA-ja për të forcuar ekonominë

Pakistani i ka kërkuar SHBA-së të sigurojë një strukturë mbështetëse prej 10 miliardë dollarësh për të mbështetur ekonominë e tij, njoftuan mediat lokale të mërkurën, transmeton Anadolu.

Ministri i Financave, Muhammad Aurangzeb, i cili aktualisht po viziton Washingtonin, u takua me Sekretarin e Thesarit të SHBA-së, Scott Bessent të martën dhe kërkoi 10 miliardë dollarë Ndihmë për Stabilizimin e Shkëmbimit, njoftoi e përditshmja lokale Dawn, duke cituar burime diplomatike.

Zyrtarët në Ambasadën e Pakistanit në Washington konfirmuan raportin, megjithatë, ata nuk dhanë asnjë detaj.

Thesari i SHBA-së gjithashtu refuzoi të komentonte, por në lajm thuhet se kishte “shanse të mëdha” që kërkesa e Islamabadit të miratohej.

Një deklaratë nga Ministria e Financave e Pakistanit tha se Aurangzeb kishte kërkuar mbështetjen e SHBA-së për rrugën drejt tregut të Pakistanit, bazuar në aksesin e përmirësuar në tregjet ndërkombëtare të kapitalit, rezervat më të larta të këmbimit valutor dhe vlerësimet e zgjeruara të kredisë sovrane.

Deklarata, megjithatë, nuk përmendi kërkesën prej 10 miliardë dollarësh.

Administrata Trump, sipas raportit, “ka një interes të madh për të mbetur e angazhuar” me Pakistanin dhe “më shumë se një herë është zotuar” të ndihmojë në forcimin e ekonomisë së vendit.

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