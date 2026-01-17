SHBA-ja do të vendosë tarifa ndaj 8 vendeve evropiane për shkak të Grenlandës

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të shtunën se Washingtoni do të vendosë tarifa të reja ndaj mallrave që vijnë nga tetë vende evropiane, duke filluar nga 1 shkurti, ndërsa normat do të rriten ndjeshëm në qershor, duke përmendur shqetësime për “sigurinë kombëtare” të lidhura me Grenlandën, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën e tij sociale “Truth Social”, Trump tha se importet nga Danimarka, Norvegjia, Suedia, Franca, Gjermania, Britania, Holanda dhe Finlanda do t’i nënshtrohen një tarife 10 për qind duke filluar nga muaji i ardhshëm, e cila do të rritet në 25 për qind më 1 qershor.
Ai tha se masat do të mbeten në fuqi derisa të arrihet një marrëveshje për “blerjen e plotë dhe totale të Grenlandës”. Trump ka pohuar prej kohësh synimin e SHBA-së për të marrë nën kontroll Grenlandën nga Danimarka, duke thënë se Washingtoni ka nevojë për këtë territor autonom të Arktikut në interes të “sigurisë kombëtare”.
“Paqja botërore është në rrezik! Kina dhe Rusia e duan Grenlandën dhe Danimarka nuk mund të bëjë asgjë për këtë”, shkroi ai.
Trump theksoi se, ndonëse SHBA-ja është e hapur për negociata me Danimarkën dhe vendet e tjera, “masa të forta” janë të nevojshme për të mbrojtur “paqen dhe sigurinë globale”.