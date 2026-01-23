SHBA-ja finalizon shkëputjen nga OBSH-ja

Shtetet e Bashkuara kanë përfunduar tërheqjen e tyre nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), tha të enjten Departamenti Amerikan i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore (HHS), duke finalizuar një qëllim të kahershëm të presidentit amerikan Donald Trump, raporton “CNN”.
Trump u përpoq të largohej nga OBSH-ja gjatë mandatit të tij të parë, më pas dha njoftimin përmes një urdhri ekzekutiv në ditën e parë të mandatit të tij të dytë se SHBA-ja do të largohej nga organizata. Sipas ligjit, SHBA duhet t’i japë OBSH-së një njoftim njëvjeçar dhe të paguajë të gjitha detyrimet financiare të papaguara përpara largimit.
SHBA-ja ende i detyrohet OBSH-së rreth 260 milionë dollarë, por ekspertët ligjorë thanë se SHBA ka pak gjasa t’i paguajë ato dhe OBSH-ja ka pak mjete për ta detyruar që ta bëjë këtë.
CNN ka kontaktuar OBSH-në për koment, por s’ka marrë përgjigje.
“Si çështje ligji, është shumë e qartë se Shtetet e Bashkuara nuk mund të tërhiqen zyrtarisht nga OBSH-ja pa paguar detyrimet financiare”, tha Dr. Lawrence Gostin, ekspert i së drejtës globale të shëndetit dhe shëndetit publik në Universitetin Georgetown. “Por, OBSH nuk ka asnjë fuqi për ta detyruar SHBA-në të paguajë atë që i detyrohet.”
OBSH mund të miratojë një rezolutë që thotë se SHBA nuk mund të tërhiqet derisa të paguajë, por Gostin tha se me gjasë nuk do të rrezikojë krijimin e tensioneve të mëtejshme kur Trump ka gjasa të tërhiqet gjithsesi.
Të enjten, HHS-ja tha se të gjitha fondet e qeverisë amerikane për OBSH-në janë ndërprerë dhe i gjithë personeli dhe kontraktorët e caktuar ose të integruar në organizatë janë tërhequr. Gjithashtu tha se SHBA-ja ka ndërprerë pjesëmarrjen zyrtare në komitetet e sponsorizuara nga OBSH, organet drejtuese, strukturat e qeverisjes dhe grupet teknike të punës.
Megjithatë, HHS la të hapur derën për një bashkëpunim të kufizuar të vazhdueshëm. I pyetur nëse SHBA-ja do të merrte pjesë në një takim të ardhshëm të udhëhequr nga OBSH për të vendosur përbërjen e vaksinave të gripit të vitit të ardhshëm, administrata tha se bisedimet për këtë çështje janë ende në vazhdim.
Gjatë një telefonate me gazetarët të enjten, një zyrtar i lartë i administratës tha se Shtetet e Bashkuara “nuk kanë marrë shumë kthim për vlerën, për paratë, për personelin që ka dhënë”.
“Një premtim i bërë dhe një premtim i mbajtur”, tha një zyrtar i lartë i administratës.
Zyrtari tha se OBSH “ka vepruar në kundërshtim me interesin e SHBA-së për ta mbrojtur publikun amerikan”.
Megjithëse SHBA ishte financuesi më i madh i organizatës, zyrtari vuri në dukje se kurrë nuk ka pasur një drejtor të përgjithshëm amerikan të OBSH-së.
HHS tha se OBSH nuk ka pranuar kurrë atë që Qeveria amerikane i sheh si dështime gjatë pandemisë së Covid-19. HHS tha se OBSH kishte vonuar shpalljen e një emergjence globale të shëndetit publik, gjë që i kushtoi botës javë kritike ndërsa virusi po përhapej.
“Gjatë asaj periudhe, udhëheqja e OBSH-së jehonte dhe lavdëronte përgjigjen e Kinës, pavarësisht provave të raportimit të vonshëm, shtypjes së informacionit dhe vonesave në konfirmimin e transmetimit nga njeriu te njeriu”, u tha nga HHS-ja.
HHS gjithashtu përmendi hezitimin e OBSH-së për të pranuar përhapjen ajrore të virusit dhe tha se ajo minimizoi idenë se njerëzit pa simptoma mund ta përhapnin infeksionin.
Pavarësisht ndarjes, administrata këmbënguli se SHBA do të vazhdojë të jetë një lider global në shëndetësi.
Detajet e strategjisë së re nuk janë publikuar ende, por zyrtarët thanë se SHBA do të vazhdojë të bashkëpunojë me vende të tjera për mbikëqyrjen e sëmundjeve infektive dhe shkëmbimin e të dhënave, përmes marrëveshjeve me vende individuale dhe duke punuar me organizata joqeveritare dhe grupe fetare.