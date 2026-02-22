SHBA planifikon rihapjen e ambasadës në Siri pas 14 vitesh

Administrata e presidentit Donald Trump ka njoftuar Kongresin për synimin e saj që të nisë përgatitjet për rihapjen e mundshme të Ambasadës së SHBA-së në Damask, e cila ishte mbyllur në vitin 2012 gjatë luftës në Siri.
Sipas një njoftimi të dërguar komisioneve përkatëse të Kongresit më 10 shkurt dhe të siguruar nga The Associated Press, Departamenti i Shtetit synon të zbatojë një qasje me faza për të rifilluar potencialisht operacionet diplomatike në Siri. Shpenzimet për këtë plan pritet të nisin brenda 15 ditësh nga data e njoftimit, por ende nuk është bërë publik një afat konkret për përfundimin e procesit apo për rikthimin e stafit amerikan me kohë të plotë në Damask.
Presidenti Trump deklaroi të premten se presidenti sirian Ahmad al-Sharaa “po bën një punë shumë të mirë” dhe se Siria “po fillon të qëndrojë e bashkuar dhe të forcohet”.
Në maj 2025, i dërguari i posaçëm amerikan për Sirinë, Thomas Barrack, vizitoi Damaskun dhe ngriti flamurin amerikan në rezidencën e ambasadorit, në prani të ministrit të Jashtëm sirian, Asaad Hassan Al-Shaibani, duke sinjalizuar një hap simbolik drejt rikthimit të pranisë diplomatike amerikane në vend. /mesazhi