​Shefi i Ford zbulon pse eliminuan modelet Fiesta e Focus

Kompania Ford ka vendosur “të ndalojë lojën” në të cilën, me pranimin e tij, nuk kishte kurrë një shans të vërtetë kundër Toyota dhe Hyundai.
Kryeshefi ekzekutiv Jim Farley e bëri të qartë këtë në një intervistë me të përditshmen argjentinase La Nación.
Ai tregoi arsyen e heqje nga linja e modeleve Fiesta dhe Focus dhe pse Ford nuk donte më të paraqitej si një prodhues që ofronte gjithçka, nga veturat bazë të qytetit deri te kamionçinat e mëdha.
Sipas Farley, ideja që Ford të ishte një “prodhues për të gjithë” kishte peshë pothuajse simbolike, historike, transmeton kp.
Ambicia ishte e qartë të ndiqte frymën e Model T dhe të ofronte vetura gjerësisht të disponueshme, por realitetet e tregut global rezultuan të paepura. Kostot e prodhimit thjesht nuk ishin konkurruese me prodhuesit japonezë dhe koreanë, të cilët kishin kaluar dekada duke përsosur efikasitetin në këtë segment.
“Nuk ishte gabim të përpiqeshim, por ishte gabim të vazhdonim,” tha Farley, duke pranuar se Ford nuk kishte avantazhin e kostos së nevojshme për të konkurruar në klasën me çmime më të ulëta në planin afatgjatë. Rezultati ishte i qartë – ristrukturimi i ofertës dhe përqendrimi në atë që e bën Ford-in më të fortë, por edhe më fitimprurës.
Në vitet e fundit, kjo është parë shumë konkretisht. Fusion, Taurus, Edge dhe së fundmi Escape u zhdukën nga tregu amerikan, ndërsa oferta evropiane u zvogëlua ndjeshëm pas anulimit të Fiesta, Focus dhe Mondeo.
Në të njëjtën kohë, shitjet globale ranë ndjeshëm krahasuar me periudhën midis viteve 2013 dhe 2017, kur Ford çdo vit dorëzonte më shumë se 6.3 milionë automjete. Sot, kjo shifër është stabilizuar midis 4.2 dhe 4.4 milionë kopjeve.
Ford tani po fiton para nga automjetet që luajnë me emocionet, identitetin dhe trashëgiminë e markës. Mustang, Bronco, i cili po vjen në Evropë, dhe modelet e ndryshme të kamionçinës Raptor nuk janë projektuar si zgjedhje racionale, por si produkte që ngjallin dëshirë, pasion dhe besnikëri.