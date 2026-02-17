Shefi i OKB-së kërkon dialog mes përkeqësimit të mungesës së karburantit në Kubë

Shefi i OKB-së, Antonio Guterres, vazhdon të ndjekë situatën në Kubë, ndërsa kombi ishullor përballet me një përkeqësim të mungesës së karburantit, transmeton Anadolu.
“Sekretari i përgjithshëm është shumë i shqetësuar për situatën në Kubë, e cila po përkeqësohet ndërsa nevojat për naftë mbeten të pazgjidhura”, tha zëdhënësi i shefit të OKB-së, Stephane Dujarric, në një konferencë për mediat.
Dujarric theksoi se OKB-ja po monitoron situatën dhe po punon me qeverinë kubaneze për të ofruar mbështetje humanitare për popullin e Kubës.
Ai tha se Guterres ka kërkuar që të gjitha palët të ndjekin dialogun dhe të respektojnë të drejtën ndërkombëtare.
Kriza e furnizimit me karburant në Kubë është përkeqësuar pas ndërprerjes së furnizimeve me naftë nga Venezuela, një nga burimet kryesore të energjisë për ishullin, për shkak të masave nga SHBA-ja që kanë bllokuar dorëzimin e karburanteve.
Mungesa e karburantit ka shkaktuar ndërprerje të rrymës dhe ka rritur çmimet e ushqimit dhe transportit në të gjithë vendin, ndërsa qeveria kubane po përballet me mungesa të furnizimeve bazë.
OKB-ja ka shprehur shqetësim që pa zgjidhje për furnizimin me naftë, situata humanitare në Kubë mund të përkeqësohet edhe më tej ose madje të shndërrohet në një kolaps humanitar.