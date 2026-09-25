Shefi i ushtrisë turke do të vizitojë Arabinë Saudite për Paktin e Mekës

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Turqisë, gjenerali Selcuk Bayraktaroglu do të udhëtojë sot në Arabinë Saudite për të marrë pjesë në Takimin e Shefave të Shtabit të Aleancës së Mbrojtjes së Mekës, transmeton Anadolu.
“Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, gjenerali Selcuk Bayraktaroglu do të udhëtojë sot në Arabinë Saudite për të marrë pjesë në Takimin e Shefave të Shtabit të Aleancës së Mbrojtjes së Mekës”, tha në një deklaratë Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e vendit.
Nga zyrtarët nuk janë dhënë detaje të mëtejshme për takimin e planifikuar.
Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani nënshkruan marrëveshjen e mbrojtjes në gusht në një samit trepalësh në Mekë, duke u zotuar të forcojnë sigurinë kolektive, të thellojnë bashkëpunimin në mbrojtje dhe të promovojnë paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë.