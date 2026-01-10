Shembet ura në Gadime të Epërme, vështirësohet lëvizja e banorëve

Në fshatin Gadime e Epërme në Lipjan është shembur një urë si pasojë e vërshimeve, e cila ka pamundësuar qarkullimin të këtij fshati. Si pasojë e kësaj, qytetarët janë të detyruar të përdorin rrugë alternative dhe të bëjnë devijime të gjata për të arritur në destinacionet e tyre.
Sipas banorëve të zonës, gjendja e urës ka qenë e rënduar prej kohësh dhe rreziku i shembjes ka qenë i pritshëm, megjithatë, pavarësisht kësaj, sipas tyre nuk janë ndërmarrë masa parandaluese nga institucionet përgjegjëse.