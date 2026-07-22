Shenjat e skizofrenisë që nuk duhet anashkaluar

Ashtu si me shumicën e sëmundjeve mendore, njohja e shenjave të skizofrenisë nuk është gjithmonë e lehtë. Por një gjë është e qartë: Skizofreni nuk do të thotë të kesh personalitete të ndara ose të shumëfishta, pavarësisht nga stereotipat e zakonshme.
Në vend të kësaj, simptomat e skizofrenisë shpesh pasqyrojnë vështirësitë në dallimin e realitetit nga fantazia.
Simptomat e skizofrenisë mund të ndikojnë në të gjitha aspektet e një personi – mendimet, emocionet dhe sjelljet – të cilat mund të filtrohen në vështirësi duke negociuar shumë aspekte të jetës.
Kriteret formale që mjekët kanë përdorur për të diagnostikuar skizofreninë nuk kanë ndryshuar për rreth 30 vjet dhe ato janë bazuar në vëzhgimet e bëra më shumë se një shekull më parë, thotë Timothy B. Sullivan, psikiatër universitar në Nju Jork. Ndërsa këto janë për shkak të një ndryshimi, për momentin, standardet “e vjetra” vazhdojnë.
“Mënyra se si skizofrenia është diagnostikuar tradicionalisht është përmes pranisë së simptomave pozitive, nga njëra anë. Këto janë halucinacione dhe mashtrime së bashku “, thotë Dr Sullivan. Ka edhe negative, të quajtur tani deficit, simptoma.
Këto klasifikime janë të papërsosura, por njerëzit me skizofreni përjetojnë “një shkallë të dëmtimit në funksionit shoqëror ose atij njohës”, thotë Dr. Sullivan. Ata mund të tregojnë shenja të të menduarit të çrregulluar ose të vështirësimit të planifikimit, të folurit, të shprehjes së emocioneve ose të njohjes.
Jo të gjithë njerëzit me skizofreninë kanë të gjitha këto simptoma dhe jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtën ashpërsi të simptomave.
Më poshtë janë disa nga shenjat bazë të skizofrenisë:
Halucinacionet
Iluzionet (perceptimi i gabueshëm i realitetit)
Mendime dhe fjalime të çorganizuara
Simptomat kognitive
Shqetësime (agjitacione)
Mendime dhe ndjenja vetëvrasëse