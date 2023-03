Shihet duke u testuar Aston Martin DB12 2024 i ri

Aston Martin DB11 u lansua në vitin 2016, kështu që një zëvendësim për turneun e madh të Aston Martin ka kohë që ka ardhur. Një seri e fotografive kanë zbuluar se firma britanike po punon pasardhësin e saj, për të cilën nga Auto Express shkruajnë se besojnë se do të quhet DB12.

Aston Martin ka paraqitur një aplikim për markë tregtare për “DB12” dhe ndërsa firma refuzoi të komentojë mbi përdorimin e mundshëm të emrit, duket se ka shumë të ngjarë të ketë një skadim në zëvendësimin e DB11. Një zëdhënës i Aston Martin tha për Auto Express se: “Aston Martin rregullisht depoziton aplikime për markat ndërkombëtare për të mbrojtur emrat për përdorim të mundshëm në të ardhmen”.

Gama e Aston Martin aktualisht përbëhet nga katër makina, DBX SUV, modeli fillestar Vantage, modeli kryesor DBS dhe modeli DB11. DB11 është makina më e vjetër në linjë dhe kur zëvendësoi DB9 ishte i pari Aston Martin që mori teknologji nga partneriteti me Mercedes-Benz, shkruan Auto Express.

Për sa i përket dizajnit, DB12 është sigurisht një evolucion i DB11, me shumë prekje stilistike tradicionale të Aston Martin. Makina e provës që kemi parë duket se do të mbajë një formë të ngjashme grile, megjithëse detajet e kromit brenda mund të ndryshojnë. Ka gjithashtu kamuflazh në fenerët dhe hyrjet anësore të ajrit.

Frenat e mëdha janë të dukshme pas rrotave 21-inç të kësaj makine dhe pas harkut të rrotës së përparme mund të shohim një ventilim ashtu si ai i DB11. Dritat e pasme në formë C janë të dukshme përmes kamuflazhit dhe vrimat e shkarkimit me një dalje janë të njëjta si më parë. Është e mundur që kjo makinë veturë të përdorë një trup të DB11.

Pjesa e brendshme e DB11 huazoi shumë pajisje nga Mercedes, megjithëse shpejt u bë pak e vjetëruar pasi firma gjermane solli sistemin e saj të fundit të info-argëtimit MBUX dhe, natyrisht, Hyperscreen-in e gjerë të ofruar në modelet e saj më të mëdha. Edhe ekrani qendror më i madh 12.3 inç i DBX-së dhe ekrani i shoferit 10.25 inç është një brez prapa modeleve ekuivalente të Mercedes.

Sa i përket motorit, Aston Martin aktualisht ofron një V12 me 5.2 litra me dy turbo 600 kuaj fuqi ose një V8 4.0 litra me dy turbo 503 kuaj fuqi nga Mercedes. Në fillim të vitit 2022, Aston Martin pretendoi se do të vazhdojë të prodhojë vetura me motor V12 deri në vitin 2026, kështu që në fakt pritet që të dy motorët e DB11 do të integrohen edhe në modelin e ri.