Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Shpërthim vdekjeprurës në një restorant hoteli në qendër të Kabulit

Shpërthim vdekjeprurës në një restorant hoteli në qendër të Kabulit

Të paktën shtatë persona kanë humbur jetën pas një shpërthimi në një restorant hoteli në lagjen Shahr-e-Naw, në qendër të kryeqytetit afgan Kabul.

Shpërthimi ndodhi në një zonë që konsiderohet ndër më të sigurta të qytetit dhe shkaktoi dëme të mëdha materiale në ambientet e restorantit. Autoritetet konfirmuan gjithashtu se disa persona të tjerë janë plagosur dhe janë dërguar në spital.

Ende nuk dihet shkaku i saktë i shpërthimit dhe as nëse bëhet fjalë për sulm të qëllimshëm. Forcat e sigurisë kanë rrethuar zonën dhe kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes.

Ngjarja ka rikthyer shqetësimet për sigurinë në kryeqytetin afgan, pavarësisht pretendimeve për stabilitet në disa zona të qytetit. /mesazhi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram