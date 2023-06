Shqipëria me fitore të madhe, del në vendin e dytë

Shqipëria ka shënuar fitore të madhe të martën mbrëma. Fitoi 3:1 në udhëtim tek Ishujt Faroe dhe kështu doli në vendin e dytë në grup. I ka gjashtë pikë nga tri ndeshje në Grupin E. Çekia udhëheq me shtatë pikë, ndërsa Moldavia është e treta me pesë pikë. Polonia ka rënë në pozitën e katërt me tri pikë nga tri ndeshje. Ishujt Faroe mbesin në vendin e fundit me vetëm një pikë.

Nedim Bajrami shënoi për 1:0 në minutën e 20-të. Në fund të pjesës së parë, Ishujt Faroe barazuan rezultatin përmes Odmar Faero.

Por me të nisur pjesa e dytë kuqezinjtë kaluan para. Kristjan Asllani shënoi supergol në minutën e 51-të. Ai goditi mjeshtërisht nga distanca.

Fare në fund, në minutën e 91-të, Ernest Muçi konkretizoi me gol një aksion model. Kështu Shqipëria është në situatë shumë të mirë për kualifikim në Evropianin e vitit 2024.